POL-WAF: Ahlen. Körperliche Auseinandersetzung
Warendorf (ots)
Bei einer körperlichen Auseinandersetzung ist am Mittwoch (22.04.2026, 14.07 Uhr) ein 70-jähriger Ahlener in Ahlen verletzt worden.
Der Rentner bemerkte eine persönliche Auseinandersetzung zwischen eine 45-jährigen Ahlenerin und einem 35-jährigen Ahlener auf der Straße Im Pattmeicheln. Um zu helfen, griff der Rentner ein und wurde nach ersten Erkenntnissen von dem 35-Jährigen zuerst mehrmals ins Gesicht geschlagen und auch mit einem Messer verletzt.
Die Besatzung eines Rettungswagens brachte ihn - nach derzeitigem Erkenntnisstand leicht verletzt - in ein Krankenhaus.
Ein freiwilliger Drogenvortest des 35-Jährigen war positiv, ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet.
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