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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Körperliche Auseinandersetzung

Warendorf (ots)

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung ist am Mittwoch (22.04.2026, 14.07 Uhr) ein 70-jähriger Ahlener in Ahlen verletzt worden.

Der Rentner bemerkte eine persönliche Auseinandersetzung zwischen eine 45-jährigen Ahlenerin und einem 35-jährigen Ahlener auf der Straße Im Pattmeicheln. Um zu helfen, griff der Rentner ein und wurde nach ersten Erkenntnissen von dem 35-Jährigen zuerst mehrmals ins Gesicht geschlagen und auch mit einem Messer verletzt.

Die Besatzung eines Rettungswagens brachte ihn - nach derzeitigem Erkenntnisstand leicht verletzt - in ein Krankenhaus.

Ein freiwilliger Drogenvortest des 35-Jährigen war positiv, ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
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Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
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Tel.: 02581/600-230
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Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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