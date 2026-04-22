POL-WAF: Sendenhorst. Audi A1 angefahren und beschädigt
Warendorf (ots)
Ein Unbekannter hat am Dienstag (21.04.2026) einen braunen Audi A1 in Sendenhorst angefahren und beschädigt.
Das Auto stand zwischen 07.05 Uhr und 17.57 Uhr auf einem Parkplatz an der Straße Westtor und wurde linksseitig beschädigt.
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