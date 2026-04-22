Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Audi A1 angefahren und beschädigt

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat am Dienstag (21.04.2026) einen braunen Audi A1 in Sendenhorst angefahren und beschädigt.

Das Auto stand zwischen 07.05 Uhr und 17.57 Uhr auf einem Parkplatz an der Straße Westtor und wurde linksseitig beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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