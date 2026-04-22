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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Ostenfelde. Zusammenstoß mit Traktor

Warendorf (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Traktor ist am Dienstagabend (21.04.2026, 19.10 Uhr) ein Jugendlicher in Ennigerloh-Ostenfelde leicht verletzt worden.

Eine 67-jährige Frau aus Rheda-Wiedenbrück fuhr in ihrem Auto auf einer untergeordneten Straße, um über die Beelner Straße weiter geradeaus zu fahren. Auf der Beelener Straße war ein 16-jähriger Jugendlicher mit seinem Traktor unterwegs. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, der 16-Jährige verletzte sich dabei leicht.

Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, der Sachschaden wird auf rund 20.500 Euro geschätzt. Die Insassen in dem Pkw blieben unverletzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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