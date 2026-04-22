POL-WAF: Ennigerloh-Ostenfelde. Zusammenstoß mit Traktor
Warendorf (ots)
Bei einem Zusammenstoß mit einem Traktor ist am Dienstagabend (21.04.2026, 19.10 Uhr) ein Jugendlicher in Ennigerloh-Ostenfelde leicht verletzt worden.
Eine 67-jährige Frau aus Rheda-Wiedenbrück fuhr in ihrem Auto auf einer untergeordneten Straße, um über die Beelner Straße weiter geradeaus zu fahren. Auf der Beelener Straße war ein 16-jähriger Jugendlicher mit seinem Traktor unterwegs. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, der 16-Jährige verletzte sich dabei leicht.
Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, der Sachschaden wird auf rund 20.500 Euro geschätzt. Die Insassen in dem Pkw blieben unverletzt.
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