Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Räuberischer Diebstahl - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Wer kann Hinweise zu einem Mann geben, der am Dienstagnachmittag (21.04.2026, 15.28 Uhr) Nahrungsmittel aus einem Geschäft an der Ostbredenstraße in Ahlen gestohlen hat?

Der Unbekannte wurde von einer Zeugin beim Diebstahl beobachtet und unmittelbar angesprochen. Dieser flüchtete daraufhin, schubste die 47-jährige Zeugin noch zur Seite und rannte weg. Die Ahlenerin wurde leicht verletzt.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

Männlich, 40 bis 50 Jahre alt, gut 1.80 Meter groß, schlanke Statur, südeuropäischer Phänotyp, Bart, blaue Hose, blaues T-Shirt, blaue Jacke, weiße Schuhe.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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