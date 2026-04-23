Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Mann vermisst - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Seit Mittwoch, 22.4.2026, 11.00 Uhr wird ein Senior aus Beelen vermisst. Der Mann kehrte nach einem Spaziergang nicht nach Hause zurück. Ein Foto und eine Beschreibung des Vermissten gibt es im Fahndungsportal der Polizei https://polizei.nrw/fahndung/201606

Wer hat den Vermissten gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 entgegen.

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