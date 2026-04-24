POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Zusammenstoß zweier Pkw
Warendorf (ots)
Bei einem Zusammenstoß zweier Pkw sind am Donnerstag (23.04.2026, 09.05 Uhr) zwei Autofahrer in Sendenhorst-Albersloh leicht verletzt worden.
Ein 88-jähriger Albersloher fuhr in seinem Pkw von einer Landstraße nach links auf die Kreisstraße West I. Hier stieß er mit einem entgegenkommenden 43-jährigen Oelder in seinem Auto zusammen.
Beide Männer verletzten sich leicht und wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 8000 Euro geschätzt.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell