Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Zusammenstoß zweier Pkw

Warendorf (ots)

Bei einem Zusammenstoß zweier Pkw sind am Donnerstag (23.04.2026, 09.05 Uhr) zwei Autofahrer in Sendenhorst-Albersloh leicht verletzt worden.

Ein 88-jähriger Albersloher fuhr in seinem Pkw von einer Landstraße nach links auf die Kreisstraße West I. Hier stieß er mit einem entgegenkommenden 43-jährigen Oelder in seinem Auto zusammen.

Beide Männer verletzten sich leicht und wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 8000 Euro geschätzt.

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