Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Auffahrunfall zwischen Linienbus und PKW

Bad Dürkheim (ots)

Am Dienstag, den 21.04.2026, 08:15 Uhr kam es auf der B 271 bei Bad Dürkheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Personenkraftwagen. Der 55-Jährige PKW-Führer aus Neustadt befuhr mit seinem Opel die Abfahrt B 271 / Mannheimer Straße und beabsichtigte an der Lichtzeichenanlage nach links auf die Mannheimer Straße in Fahrtrichtung Bad Dürkheim abzubiegen. Dort musste er verkehrsbedingt halten, was der 52-Jährige Busfahrer jedoch verzögert wahrgenommen hatte und hierdurch auf den PKW auffuhr. Zum Zeitpunkt des Unfalls befand sich lediglich ein weiterer Fahrgast im Linienbus. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 8.000 EUR.

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