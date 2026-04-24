Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Milte. Zusammenstoß von Lkw und Pkw

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Donnerstag (23.04.2026, 17.40 Uhr) eine Autofahrerin in Warendorf-Milte leicht verletzt worden.

Ein 48-jähriger Ostbeveraner fuhr mit seinem Lkw auf der Straße Beverstrang. Zeitgleich war eine 37-jährige Sassenbergerin ebenfalls auf der Straße Beverstrang - in ihrem Auto. Beim Überfahren einer Kreuzung stieß der Lkw-Fahrer mit der, von rechts kommenden, Autofahrerin zusammen.

Rettungskräfte brachten die Sassenbergerin zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf rund 16.000 Euro geschätzt.

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