POL-WAF: Warendorf-Milte. Zusammenstoß von Lkw und Pkw
Warendorf (ots)
Bei einem Verkehrsunfall ist am Donnerstag (23.04.2026, 17.40 Uhr) eine Autofahrerin in Warendorf-Milte leicht verletzt worden.
Ein 48-jähriger Ostbeveraner fuhr mit seinem Lkw auf der Straße Beverstrang. Zeitgleich war eine 37-jährige Sassenbergerin ebenfalls auf der Straße Beverstrang - in ihrem Auto. Beim Überfahren einer Kreuzung stieß der Lkw-Fahrer mit der, von rechts kommenden, Autofahrerin zusammen.
Rettungskräfte brachten die Sassenbergerin zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf rund 16.000 Euro geschätzt.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell