Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Brand in Lebensmittelmarkt

Gelsenkirchen (ots)

Die Feuerwehr musste am Freitagmorgen des 17.04.2026, gegen 10:45 Uhr, nach Gelsenkirchen-Schalke ausrücken, da ein Brand in einem Lebensmittelmarkt an der Grenzstraße gemeldet wurde. Vermutlich durch einen technischen Defekt an einem Kühlgerät kam es zu einem Schwelbrand mit starker Rauchentwicklung. Mitarbeiter des Geschäftes hatten bereits erste Löschmaßnahmen eingeleitet, erlitten dabei aber Verletzungen durch Einatmen von Rauchgas und mussten einem Krankenhaus zugeführt werden. Die Feuerwehr konnte den Brand schließlich löschen. Durch die Rauchentwicklung auf der Verkaufsfläche mussten dort angebotene Lebensmittel durch das Gesundheitsamt als ungenießbar eingestuft werden. Im Rahmen der Löscharbeiten durch die Feuerwehr musste die Grenzstraße zwischen Kurt-Schumacher-Straße und Königsberger Straße durch Polizeikräfte kurzzeitig in beide Fahrtrichtung gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell