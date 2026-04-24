POL-WAF: Beckum. Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten
Warendorf (ots)
Bei einem Auffahrunfall sind am Donnerstagnachmittag (23.04.2026, 16.10 Uhr) mehrere Autofahrer in Beckum leicht verletzt worden.
Eine 26-jährige Ennigerloherin war mit ihrem Auto auf Neubeckumer Straße unterwegs und fuhr aus noch unklarer Ursache auf den vor ihr, verkehrsbedingt wartenden, Pkw eines 86-jährigen Beckumers auf. Der Pkw des Rentners wurde durch den Zusammenstoß auf den vor ihm stehenden Pkw eines 60-jährigen Neubeckumers geschoben, der wiederum auf den Pkw eines 54-jährigen Neubeckumers.
Die 26-Jährige und der 54-Jährige wurden leicht verletzt, begaben sich aber selbstständig in ärztliche Behandlung. Der 60-Jährige wurde durch Rettungskräfte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.
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