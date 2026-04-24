Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Einbruch in Einfamilienhaus - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Ein Einfamilienhaus in Sassenberg ist am Donnerstagmorgen (23.04.2026) das Ziel von unbekannten Einbrechern gewesen.

Zwischen 05.20 Uhr und 14.40 Uhr verschaffte/n sich der/die Täter gewaltsam Zugang zu dem Haus an der Fichtenstraße. Schränke und Räume wurden durchwühlt, ein Fenster beschädigt.

Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen in der näheren Umgebung und den Tätern geben oder hat den Einbruch beobachtet?

Melden Sie sich bei der Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

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