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Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Zeugin nach versuchtem Raub gesucht

Warendorf (ots)

Wir suchen eine Zeugin, die am Dienstag (21.04.2026, 17.00 Uhr) einen versuchten Raub in Oelde beobachtet haben könnte.

Eine 35-jährige Oelderin meldete sich gegen 19.00 Uhr bei der Polizeiwache in Oelde und gab an, nachmittags Opfer eines versuchten Raubes geworden zu sein.

Ein Mann sei unvermittelt von einem Parkplatz an der Straße Paulsburg auf den Gehweg getreten und haben an ihrer Kapuze gerissen. Außerdem soll er versucht haben, ihre Geldbörse zu stehlen. Die Frau gab an, sich gewehrt und den Mann wiederum am Arm gepackt und ins Gesicht geschlagen zu haben. Außerdem soll sie ihn zu Boden gebracht haben und danach geflüchtet sein.

Ermittlungen ergaben, dass eine unbekannte Frau in einem Rollstuhl in der Nähe die Szene beobachtet haben könnte.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

1.80 bis 1.85 Meter groß, südeuropäischer Phänotyp, schwarzes Basecap, Bart (längerer Kinnbart), schwarzes Oberteil mit durchgehendem Reißverschluss, schwarze Jogginghose.

Wir bitten die benannte Zeugin und weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, sich bei der Polizei Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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