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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in Anhausen

Anhausen (ots)

56584 Anhausen Am 22.04.2026 in der Zeit von 06:50 Uhr bis 17:12 Uhr wurde ein schwarzer Pick-Up, welcher in der Fichtenstraße in Anhausen geparkt war, am hinteren linken Kotflügel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Etwaige Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise zum Unfallhergang und dem Unfallverursacher der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel. 02634 9520 oder per E-mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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