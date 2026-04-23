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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Werkhausen- Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Werkhausen (ots)

Am heutigen Tage, gegen 13:40 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße 276 zwischen Weyerbusch und Leuscheid ein Verkehrsunfall, bei dem ein 49-jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt wurde. Der Motorradfahrer befuhr die Landstraße von Weyerbusch kommend in Richtung Leuscheid. Innerhalb einer Rechtskurve kollidierte das Motorrad aus noch ungeklärter Ursache mit einem entgegenkommenden Wohnmobil. Der Motorradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Landesstraße 276 ist derzeit noch für die Unfallaufnahme gesperrt. Die Polizei Altenkirchen wird bei der Aufnahme des Verkehrsunfalles durch das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Verkehrsdirektion Koblenz unterstützt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen

Telefon: 02681 / 9460

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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