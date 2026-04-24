Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Brennende Pkw auf Gelände eines Autohauses - polizeiliche Ermittlungen zur Brandursache abgeschlossen. Ergänzung zur Pressemitteilung vom 24.04.2026

Warendorf (ots)

Die polizeilichen Ermittlungen zur Ursache eines Brandes an der Halle eines Autohauses in Beckum sind abgeschlossen.

Feuerwehr und Polizei sind am Freitagmorgen (24.04.2026, 00.18 Uhr) zu mehreren brennenden Pkw an einem Autohaus an der Vorhelmer Straße gerufen worden.

Vor Ort wurden zwei brennende Autos festgestellt, das Feuer hatte auf eine angrenzende Halle und einen weiteren Pkw übergegriffen. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen.

Polizeiliche Ermittlungen zur Brandursache haben ergeben, dass vermutlich ein technischer Defekt beim Ladevorgang eines der Autos für den Brandausbruch ursächlich ist.

Der Sachschaden wird auf rund 300.000 Euro geschätzt, verletzt wurde niemand.

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