Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Unfall im Kreisverkehr mit einer Leichtverletzten

Warendorf (ots)

Am Freitag, 24.04.2026, um 14.48 Uhr kam es in Telgte am Kreisverkehr im Orkotten in Höhe des dortigen Lidl-Marktes zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 14-Jährige leicht verletzt wurde. Ein 87-jähriger Mann aus Telgte befuhr mit einem VW Polo die Straße Orkotten und missachtete beim Einfahren in den Kreisverkehr die Vorfahrt einer 14-jährigen Telgterin, die den querenden Radweg mit einem E-Scooter in Richtung Lidl befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 14-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand leichter Sachschaden.

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