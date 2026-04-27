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Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Kleintransporter beschädigt - vermutlich durch landwirtschaftliches Fahrzeug

Warendorf (ots)

Am Freitag, 24.4.2026 wurde zwischen 16.00 Uhr und 18.10 Uhr ein weißer Ford Turneo beschädigt, der auf dem Grünstreifen der Straße Im Wickentrup in Wadersloh stand. Der Kleintransporter weist einen Streifschaden an der Fahrerseite auf. Aufgrund der Spuren am Fahrzeug dürfte der Schaden durch ein landwirtschaftliches angehängtes Gerät verursacht worden sein. Zeugen sowie mögliche in Frage kommende Verursacher wenden sich bitte an die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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