Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Alkoholisierter Fahrradfahrer geriet in den Gegenverkehr

Warendorf (ots)

Am Samstag, 25.4.2026 geriet ein alkoholisierter Pedelecfahrer gegen 17.50 Uhr auf dem Schachblumenweg in Sassenberg in den Gegenverkehr. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer elfjährigen Fahrradfahrerin aus Sassenberg. Beide Personen stürzten und verletzten sich leicht. Rettungskräfte brachten den absolut fahruntüchtigen Sassenberger in ein Krankenhaus. Dort wurde der 41-Jährige ärztlich behandelt und es wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

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