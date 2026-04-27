Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Roland. Mehrere Verletzte nach Alleinunfall

Warendorf (ots)

Am Samstag, 25.4.2025, 20.35 Uhr wurden mehrere Personen bei einem Alleinunfall auf der B 58 in Roland verletzt. Ein 28-jähriger Beckumer befuhr mit seinem Pkw die B 58 von Roland in Richtung Ahlen. Er fährt mit dem Auto nach Angaben eines Zeugen nahezu ungebremst in den Kreisverkehr "Brulands Eck" ein und prallt gegen ein Verkehrszeichen. Anschließend blieb der Pkw in einem Graben stehen. Die im Fahrzeug befindlichen Kinder, 1 und 6 Jahre alt, wurden leicht und die 32-jährige Beifahrerin aus Neubeckum schwer verletzt. Rettungskräfte brachten die Frau sowie die Kinder zur stationären Aufnahme in Krankenhäuser. Das beschädigte Auto wurde abgeschleppt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 10.500 Euro.

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