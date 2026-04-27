POL-WAF: Ennigerloh. E-Scooter-Fahrer war alkoholisiert und bekifft
Warendorf (ots)
Am Freitag, 24.4.2026 hielten Polizisten gegen 19.00 Uhr einen E-Scooter-Fahrer auf der Neubeckumer Straße in Ennigerloh an. Der 43-Jährige war nach Auswertung des von ihm durchgeführten Atemalkoholtests absolut fahruntüchtig und gab an, kurz vorher noch einen Joint geraucht zu haben. Die Einsatzkräfte ließen dem Neubeckumer eine Blutprobe entnehmen und untersagten ihm die Weiterfahrt. Außerdem leiteten sie ein Ermittlungsverfahren gegen den 43-Jährigen ein.
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