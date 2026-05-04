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Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Solarpaneel durch Böller angezündet, Zeugen gesucht

Rheine (ots)

Am Donnerstagabend (30.04.) gegen 21.45 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über einen Brand in der Spiekstraße, nahe dem dortigen Spielplatz.

Eine Hausbewohnerin bemerkte, dass ein in ihrem Garten stehendes Solarpaneel in Brand geraten war. Daneben lag ein brennender Böller, den die Zeugin eigenständig löschte. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der Böller über den etwa zwei Meter hohen Zaun in den Garten geworfen.

Es entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Eurobereich. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Angaben zu dem Brand machen kann, wird gebeten, die Polizei in Rheine unter 05971/938-4215 zu kontaktieren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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