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Polizei Steinfurt

POL-ST: Nordwalde, Rennradfahrer und Kind auf Fahrrad kollidieren, Beide verletzt

Nordwalde (ots)

Am Sonntagmittag (03.05.) gegen 12.15 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über einen schweren Verkehrsunfall zwischen einem Rennradfahrer und einem Kind auf der L559, zwischen den Hausnummern Scheddebrock 23 und 24.

Ein 73- jähriger Mann aus Emsdetten war mit seinem Rennrad auf dem Radweg entlang der L559 in Fahrtrichtung Nordwalde unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 8-jähriger Junge aus Nordwalde mit seiner Mutter in die entgegengesetzte Richtung.

Aus bislang ungeklärter Ursache fuhren die beiden Radfahrer frontal ineinander. Beide stürzten. Dabei wurde der Rennradfahrer schwer und das Kind leicht verletzt. Der Emsdettener wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Der Junge konnte nach kurzer medizinischer Behandlung vor Ort entlassen werden. Beide Radfahrer trugen einen Fahrradhelm, die schwere Verletzungen am Kopf verhinderten. Der entstandene Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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