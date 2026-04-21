POL-DA: Darmstadt: Fahrzeug aufgebrochen
Polizei sucht Zeugen
Darmstadt (ots)
Ein in der Pallaswiesenstraße geparkter grauer Opel geriet zwischen Freitagmorgen (17.4.) und Montagnachmittag (20.4.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam durch das Einschlagen einer Scheibe Zugang in den Fahrzeuginnenraum. Mit einer Geldbörse als Beute flüchteten sie im Anschluss in unbekannte Richtung. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro.
Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06151/9690.
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