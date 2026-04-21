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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Fahrzeug aufgebrochen
Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Ein in der Pallaswiesenstraße geparkter grauer Opel geriet zwischen Freitagmorgen (17.4.) und Montagnachmittag (20.4.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam durch das Einschlagen einer Scheibe Zugang in den Fahrzeuginnenraum. Mit einer Geldbörse als Beute flüchteten sie im Anschluss in unbekannte Richtung. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06151/9690.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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