Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Mehrere Einbrüche rufen die Polizei auf den Plan

Darmstadt (ots)

Nach drei in der Nacht zum Montag (20.4.) begangenen Einbrüchen im Stadtteil Arheilgen ermitteln nun die Ermittlerinnen und Ermittler der Darmstädter Kripo.

In der Unteren Mühlstraße verschafften sich Unbekannte gewaltsam über ein Fenster Zugang zu einem Handwerksbetrieb. Im Inneren brachen sie einen Schrank auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Die Täter erbeuteten Kleingeld sowie ein Fahrrad.

Bei einer angrenzenden Praxis waren die Täter nicht erfolgreich. Hier scheiterten die sie bei dem Versuch eine Tür aufzubrechen.

Gewaltsam drangen Kriminelle auch in eine Gaststätte in der Straße "Vor dem Obertor" ein. Sie brachen ein Fenster auf und durchsuchten die Innenräume. Zudem konsumierten sie Speisen und Getränke, bevor sie mit Bargeld als Beute das Weite suchten.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, wird nun geprüft.

In sämtlichen Fällen hat die Darmstädter Kriminalpolizei (K 21/22) die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0.

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