Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Motorroller im Visier/13-Jähriger auf frischer Tat ertappt

Rüsselsheim (ots)

Dank des aufmerksamen Besitzers eines Motorrollers, konnte die Polizei am Montagmittag (20.04.), gegen 13.30 Uhr, nach dem versuchten Diebstahl eines Motorrollers "Im Hasengrund", einen 13 Jahre alten Jungen vorläufig festnehmen. Der Besitzer bemerkte drei junge Männer beim Diebstahlsversuch und konnte in der Folge einen der Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Ordnungshüter festhalten. Die Ermittlungen zu den beiden noch unbekannten Begleitern des Festgenommenen dauern an.Der 13-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

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