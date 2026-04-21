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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Arbeitsmaschinen aus Baucontainer entwendet

Babenhausen (ots)

In der Zeit von Samstagabend (18.4.), gegen 20.00 Uhr, bis Montagmorgen (20.4.), circa 06.00 Uhr, wurden aus dem Baucontainer einer Baustelle in der Straße "Im Riemen" zwei Arbeitsmaschinen entwendet.

Nachdem die bislang unbekannten Täter sich auf das Baustellengelände begeben hatten, verschafften sie sich ersten Ermittlungen zufolge gewaltsam Zutritt zu dem verschlossenen Baucontainer und entwendeten aus diesem einen Stampfer sowie einen Kompressor im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei in Dieburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit dem Kriminalkommissariat 41 in Dieburg unter 06071 / 9656 - 0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thilo Becker
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt

https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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