Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht!

Einhausen (ots)

Einhausen:

Am Montag (20.04) im Zeitraum von 11:30-15:30 Uhr ereignete sich in der Friedhofstraße, Höhe Hausnummer 5, in 64683 Einhausen eine Verkehrsunfallflucht.

Hierbei beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug, den am Fahrbahnrand geparkten PKW der Geschädigten. Im Anschluss an den Unfall entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, werden geben sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der 06252-706555 in Verbindung zu setzen.

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