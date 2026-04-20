Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: 25-jährigen Exhibitionisten festgenommen

Groß-Umstadt (ots)

Ein 25 Jahre alter Mann muss sich nach seiner Festnahme am Sonntagabend (19.4.) in einem Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen verantworten.

Gegen 18.45 Uhr hatte sich der Tatverdächtige im Bruchweg vor einem Wohngebäude entblößt und sich in schamverletzender Weise gezeigt. Dies wurde unter anderem durch einen Bewohner des Wohnhauses wahrgenommen, woraufhin er die Polizei alarmierte. Eine sofort herbeigeeilte Streife der Polizeistation Dieburg konnte den Tatverdächtigen noch in Tatortnähe antreffen. Die Handschellen klickten und der 25-Jährige musste die Beamten mit auf die Wache begleiten. Dort musste er eine erkennungsdienstliche Behandlung über sich ergehen lassen. Nun ist die Kriminalpolizei mit dem Fall betraut und übernimmt die weiteren Ermittlungen.

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