Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Vor Kontrolle versteckt

Drogen und Bargeld sichergestellt

Darmstadt (ots)

Nach seiner Festnahme am Samstagnachmittag (18.4.) muss sich ein 31-Jähriger nun strafrechtlich verantworten.

Gegen 13.30 Uhr bemerkten Beamte des 1. Polizeireviers in der Bismarckstraße einen Mann, der sich beim Erblicken zügig entfernte und versuchte in einem Gebüsch zu verstecken. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Beamten zwei Plomben Kokain sowie über 100 Euro Bargeld bei ihm. Die Drogen sowie das Bargeld wurden sichergestellt.

Der 31-Jährige musste die Ordnungshüter im Anschluss mit zur Wache begleiten, wo Anzeige erstattet wurde. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

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