Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Zigaretten im Visier von Trickdieben

Wer kann Hinweise geben?

Babenhausen (ots)

Ein bislang noch unbekanntes kriminelles Duo hatte am Samstag (18.4.) nichts Gutes im Sinn. Aktuellen Erkenntnissen zufolge betraten die Täter gegen 17 Uhr einen Getränkemarkt in der Siemensstraße. Anschließend lenkte einer der Unbekannten eine Mitarbeiterin des Marktes ab, während der andere diverse Stangen Zigaretten im Wert von mehreren hundert Euro an sich nahm. Mit ihrer Beute suchten sie daraufhin in unbekannte Richtung das Weite. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Einer der Täter soll circa 20 bis 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlanker Statur sein. Er soll weiße Schuhe, eine dunkle Hose, eine helle Jacke, eine dunkle Kappe und einen schwarzen Rucksack getragen haben.

Der andere Unbekannte soll zwischen 30 und 40 Jahren alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und kräftiger Statur sein. Er soll eine Brille und kurze dunkle Haare getragen haben. Zum Tatzeitpunkt soll er mit schwarzen Schuhen mit heller Sohle, einer blauen Jeans und einem schwarzen Hemd bekleidet gewesen sein.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

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