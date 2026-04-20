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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst: Verkehrspolizei kontrolliert/Autotransporter zu schwer und schlecht gesichert - 5000 Euro Sicherheitsleistung erhoben

Höchst (ots)

Am Freitagmittag (17.04.) führten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen auf der Bundesstraße 45, auf dem Höchster Rondell, eine Verkehrskontrolle durch. Hierbei wurde der 43 Jahre alte Fahrer eines mit drei Fahrzeugen beladenen Autotransporters gestoppt. Die drei Autos auf der Ladefläche waren nur unzureichend gesichert. Zudem ergab eine anschließende Verwiegung des Transports ein Gewicht von 9,5 Tonnen. Maximal zulässig wären 7 Tonnen gewesen. Es lag damit eine Überladung von über rund 35 Prozent vor.

Nach Auswertung des Fahrtenschreibers traten zudem schwerste Verstöße gegen die fahrpersonalrechtlichen Vorschriften zu Tage. Der Fahrer kam teils auf Lenkzeiten von über 16 Stunden. Die Beamten leiteten mehrere Ermittlungsverfahren ein. Gegen den 43-Jährigen sowie gegen den Transportunternehmer wurden insgesamt Sicherheitsleistungen in Höhe von 5000 Euro von der Polizei einbehalten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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