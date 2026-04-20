Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Vandalen beschädigen PKW und flüchten

Bischofsheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (18.04.) entnahmen gegen 00.30 Uhr zwei Vandalen einen Gullideckel aus der Straße "Am Schindberg" und warfen diesen auf einen PKW, der auf dem Parkplatz der dortigen McDonalds-Filiale geparkt war. Hierbei entstand ersten Schätzungen zufolge ein Schaden im vierstelligen Bereich. Die beiden bislang unbekannten Tatverdächtigen konnten anschließend beobachtet werden, wie sie in Richtung eines nahegelegenen Autohauses flüchteten. Das Kriminalkommissariat 41 in Rüsselsheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zu den beiden männlichen Tatverdächtigen ist bisher bekannt, dass einer der beiden einen dunklen Jogginganzug trug, während der andere Tatverdächtige als schmaler sowie etwas größer als sein Komplize beschrieben wurde und eine Kappe trug.

Wer die Tat beobachtet hat oder Hinweise zu den beiden Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich telefonisch mit den Ermittlerinnen und Ermittlern unter 06142 / 696 - 0 in Verbindung zu setzen.

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