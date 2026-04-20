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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Ortsschild abmontiert und entwendet
Polizei bittet um Hinweise

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Zwei bislang unbekannte Tatverdächtige haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (17.04.) gegen 00.30 Uhr das in der Straße "Am Flurgraben" aufgestellte Ortsschild der Gemeinde Bischofsheim demontiert und entwendet.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurden die späteren Tatverdächtigen, zusammen mit einer weiteren Person, zunächst durch einen blauen Kompakt-SUV in der Nähe abgesetzt. Nachdem sich die Personen einige Zeit in dem Bereich aufgehalten hatten, kam es zu der Tat. Als das Schild abmontiert war, entfernten sich die männlichen Personen zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer Hinweise zur Tat oder den Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Rüsselsheim (Kriminalkommissariat 41) unter 06142 / 696 - 0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thilo Becker
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt

https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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