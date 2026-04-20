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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Unbekannter entreißt 42-Jähriger das Fahrrad

Heppenheim (ots)

Auf das Fahrrad einer 42 Jahre alten Frau hatte es ein noch unbekannter Krimineller am frühen Montagmorgen (20.04.) in der Kalterer Straße abgesehen. Nach bisherigen Erkenntnissen näherte sich der Täter gegen 5.20 Uhr im Bereich des Bahnhofs der Frau, entriss ihr das Rad und flüchtete anschließend mit dem erbeuteten Fahrrad in Richtung des Edeka-Marktes. Die 42-Jährige blieb unverletzt. Der Täter wurde von der Frau als etwa 20 Jahre alt, 1,65 Meter groß und mit kurzen Haaren und dunkler Hautfarbe beschrieben. Er war mit einer dunklen Jacke, schräg getragener Bauchtasche und Basecap bekleidet.

In diesem Zusammenhang suchen die Beamtinnen und Beamten Zeugen der Tat. Unter der Rufnummer 06252/706-0 ist das mit dem Fall betraute Kommissariat 10 in Heppenheim für alle sachdienlichen Hinweise zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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