Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Vier Baucontainer im Visier/Zeugen gesucht

Lampertheim (ots)

Vier Baucontainer auf dem Gelände einer Baustelle im Wilhelm-Herz-Ring gerieten in der Nacht zum Samstag (18.04.) in das Visier Krimineller. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter Zutritt auf das Gelände, brachen vier Container auf und entwendeten nach aktuellen Erkenntnissen Werkzeuge, Maschinen und Baugeräte im Wert von insgesamt mehreren zehntausend Euro.

Für den Abtransport der Beute dürften die ungebetenen Besucher ein Fahrzeug genutzt haben. Hinweise werden erbeten an die Polizei in Lampertheím (Kommissariat 42) unter der Rufnummer 06206/9440-0.

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