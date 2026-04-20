Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Festnahme nach Einbruch in Einkaufsmarkt/38-Jähriger auf frischer Tat ertappt

Rüsselsheim (ots)

Ein 38 Jahre alter Mann hatte brach in der Nacht zum Sonntag (19.04.), gegen 4.30 Uhr, über das Dach in einen Einkaufsmarkt in der Darmstädter Straße ein und verursachte dadurch einen Schaden von mehreren tausend Euro. Er löste hierbei zudem die Alarmanlage aus und konnte kurz darauf noch im Markt von der alarmierten Polizei festgenommen werden. Im Rahmen der Festnahme trat der 38-Jährige einen Polizeibeamten in den Bauch und beleidigte ihn fortwährend. Der Beamte blieb unverletzt.

Der Festgenommene wird sich nun in einem Strafverfahren wegen besonders schweren Diebstahls sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte zu verantworten haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell