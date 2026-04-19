Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lampertheim (ots)

Am Dienstag (14.04.) kam es zwischen 12:00 Uhr und 13:45 Uhr auf Höhe der Albert-Schweizer-Straße 20 in 68623 Lampertheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde das am Straßenrand geparkte Fahrzeug Opel Meriva, Farbe grau am linken hinteren Kotflügel beschädigt. Aufgrund der Positionierung und der Ausprägung des Schadens ist es möglich, dass der Unfallverursacher nicht von dem Zusammenstoß bemerkt hat.

An dem beschädigten Fahrzeug konnte im Bereich der Beschädigung ein hellgrüner Farbabrieb festgestellt werden.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Rufnummer 06206 / 9440-0 zu melden.

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