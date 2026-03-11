Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Gemeinsame Pressemitteilung zur Großübung der Polizei Frankfurt und der Bundespolizei

Frankfurt/Main (ots)

"Übung macht den Meister" - Mit diesem Motto wird am heutigen Tag am neuen Terminal 3 des Frankfurter Flughafens eine Großübung der Frankfurter Polizei und der Bundespolizeidirektion Flughafen durchgeführt. Von früh morgens 09:00 Uhr bis in den späten Nachmittag üben besonders geschulte Einsatzkräfte der zwei Polizeibehörden in diversen Durchläufen verschiedene Szenarien. Das noch nicht eröffnete Terminal bietet hierfür ein optimales Trainingsgelände unter realen Bedingungen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Verzahnen der Abläufe zwischen den verschiedenen Behörden, der Kommunikation und dem gemeinsamen Vorgehen der Einsatzkräfte beim Retten von Verletzten und dem koordinierten Vorgehen gegen Täter. Um die Szenarien so realitätsgetreu wie möglich darzustellen, unterstützen mehr als 200 noch im Studium oder in Ausbildung befindliche Kolleginnen und Kollegen der zwei Polizeibehörden als Statisten die Übung und stellen panische und teilweise auch verletzte Personen dar. Insgesamt trainieren über 170 Einsatzkräfte die verschiedenen Szenarien. Von der erfolgreichen Zusammenarbeit überzeugten sich die Polizeipräsidentin der Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt Frau Kerstin Kohlmetz und Polizeivizepräsident des Polizeipräsidiums Frankfurt Herr Bodo Koch persönlich. Die Gesamtverantwortlichen der Übung sagen: "Diese Trainings tragen dazu bei, dass wir unser professionelles Vorgehen in herausfordernden Situationen verbessern und auch langfristig aufrechterhalten können."

