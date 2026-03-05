Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Bundespolizei verhindert unerlaubte Einreise am Flughafen Frankfurt am Main und eine unerlaubte Arbeitsaufnahme

Frankfurt/Main (ots)

Am 3. März stoppten Bundespolizisten drei Kolumbianer bei ihrer Einreise aus Panama City am Flughafen Frankfurt am Main. Die drei Personen im Alter von 40 - 59 gaben gegenüber den Beamten in der Einreise an, für einen Urlaub nach Madrid reisen zu wollen. Doch schon bei der Einreiseüberprüfung kamen Zweifel an den tatsächlichen Reiseabsichten auf.

Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass die vorgelegten Reiseunterlagen gefälscht waren. Das Reiseziel war nicht Spanien, sondern Polen. Die kolumbianischen Staatsangehörigen wollten dort illegal einer Tätigkeit nachgehen und einen längerfristigen Aufenthalt anstreben.

Die Bundespolizei verweigerte ihnen daraufhin die Einreise, leitete ein Ermittlungsverfahren gegen die drei Personen ein und wies sie am 05. März nach Kolumbien zurück.

