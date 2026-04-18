POL-DA: Bickenbach/Frankfurt: Seit Dienstag vermisste 13-jährige gefunden
Bickenbach/Frankfurt (ots)
Die seit Dienstag (14.04.) aus Bickenbach vermisste 13-jährige, die sich mutmaßlich nach Frankfurt begeben hatte, ist in Bayern wohlbehalten gefunden worden. Hinweis an die Medienvertreter: Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Fahndung. Es wird gebeten, die im Zuge der Veröffentlichung übermittelten Personendaten zu löschen. gefertigt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst
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