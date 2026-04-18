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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bickenbach/Frankfurt: Seit Dienstag vermisste 13-jährige gefunden

Bickenbach/Frankfurt (ots)

Die seit Dienstag (14.04.) aus Bickenbach vermisste 13-jährige, die sich mutmaßlich nach Frankfurt begeben hatte, ist in Bayern wohlbehalten gefunden worden. Hinweis an die Medienvertreter: Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Fahndung. Es wird gebeten, die im Zuge der Veröffentlichung übermittelten Personendaten zu löschen. gefertigt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Führungs- und Lagedienst
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt

Telefon: 06151 / 969 - 40312
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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