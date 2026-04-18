POL-DA: Bickenbach/Frankfurt: Seit Dienstag vermisste 13-jährige gefunden

Nauheim (ots) - In der Zeit von Mittwochabend (15.04.) bis Donnerstagmittag (16.04.) wurden aus einem Baucontainer, der auf einer Baustelle in der "Alte Mainzer Straße" stand, zwei Arbeitsmaschinen entwendet. Der oder die bislang unbekannten Täter haben sich in besagtem Zeitraum Zutritt zu dem verschlossenen Baucontainer verschafft und aus diesem einen Stampfer sowie einen Trennschleifer im Gesamtwert von mehreren ...

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