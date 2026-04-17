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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Nauheim: Arbeitsmaschinen aus Baucontainer entwendet

Nauheim (ots)

In der Zeit von Mittwochabend (15.04.) bis Donnerstagmittag (16.04.) wurden aus einem Baucontainer, der auf einer Baustelle in der "Alte Mainzer Straße" stand, zwei Arbeitsmaschinen entwendet.

Der oder die bislang unbekannten Täter haben sich in besagtem Zeitraum Zutritt zu dem verschlossenen Baucontainer verschafft und aus diesem einen Stampfer sowie einen Trennschleifer im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro entwendet. Anschließend konnten der oder die Täter unerkannt in unbekannte Richtung flüchteten. Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zur Tat haben, werden gebeten, sich telefonisch mit dem Kriminalkommissariat 41 in Rüsselsheim unter 06142 / 696 - 0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thilo Becker
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt

https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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