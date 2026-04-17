POL-DA: Rüsselsheim: Drei Motorroller gestohlen/Zeugen gesucht
Rüsselsheim (ots)
Unbekannte haben im Laufe des Donnerstags (16.04.) drei Motorroller gestohlen. Zwei motorisierte Zweiräder der Marke Vespa wurden im Grundweg und im Hessenring entwendet und später mit Beschädigungen auf einem Parkplatz "Im Langsee" bzw. in einer Parkanlage im Bereich der Kranichstraße wieder aufgefunden. Ein dritter, blauer Motorroller mit dem Versicherungskennzeichen 548 HBH wurde in der Mecklenburger Straße entwendet. Nach diesem wird noch gefahndet.
Die Polizei in Rüsselsheim nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06142/6960 entgegen.
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