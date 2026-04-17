PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Drei Motorroller gestohlen/Zeugen gesucht

Rüsselsheim (ots)

Unbekannte haben im Laufe des Donnerstags (16.04.) drei Motorroller gestohlen. Zwei motorisierte Zweiräder der Marke Vespa wurden im Grundweg und im Hessenring entwendet und später mit Beschädigungen auf einem Parkplatz "Im Langsee" bzw. in einer Parkanlage im Bereich der Kranichstraße wieder aufgefunden. Ein dritter, blauer Motorroller mit dem Versicherungskennzeichen 548 HBH wurde in der Mecklenburger Straße entwendet. Nach diesem wird noch gefahndet.

Die Polizei in Rüsselsheim nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06142/6960 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 17.04.2026 – 08:29

    POL-DA: Viernheim: Brand in Mehrfamilienhaus

    Viernheim (ots) - Der Brand einer Wohnung im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Pirmasenser Straße hat am späten Donnerstagabend (16.04.) Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 23.55 Uhr wurde die Rettungsleitstelle über eine dortige Rauchentwicklung informiert. Die Einsatzkräfte brachten zunächst die Bewohner der übrigen elf Wohnungen ins Freie. In der betroffenen Wohnung ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 08:19

    POL-DA: Viernheim: Autohaus im Visier Krimineller/Audi R8 "Spyder" erbeutet

    Viernheim (ots) - Auf dem Gelände eines Autohauses in der Wiesenstraße trieben Kriminelle in der Nacht zum Freitag (17.04.), gegen 2.00 Uhr, ihr Unwesen. Die Diebe drangen zunächst gewaltsam auf das Gelände und in ein dortiges Büro ein. Sie entwendeten anschließend einen auf dem Hof stehenden grauen Audi R8 "Spyder" im Wert von rund 140.000 Euro, durchbrachen mit ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 07:50

    POL-DA: Alsbach-Hähnlein: Einbrecher erbeuten Zigaretten aus Supermarktkiosk und flüchten

    Alsbach-Hähnlein (ots) - Am frühen Freitagmorgen (17.04.) erbeuten zwei bislang unbekannte Täter gegen 03.00 Uhr zahlreiche Zigaretten aus einem Supermarktkiosk in der Straße "In der Pfarrtanne". Es handelte sich ersten Erkenntnissen zufolge um zwei Männer, die zunächst die Glasfront beschädigten und dadurch in den Markt gelangten. Dort erbeuteten die beiden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren