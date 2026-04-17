Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Fahrzeug im Visier

21-Jähriger nach Festnahme in Untersuchungshaft

Darmstadt (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Ein 21-Jähriger befindet sich nach seiner Festnahme am Donnerstagmorgen (16.4.) und einer anschließenden richterlichen Vorführung in Untersuchungshaft.

Über Notruf verständigte ein Zeuge gegen 6.30 Uhr die Polizei und meldete zwei Männer, die sich in der Schleiermacherstraße verdächtig an einem PKW verhalten würden. Sofort herbeigeeilte Streifen des 1. Polizeireviers nahmen die Beschriebenen, einen 21 sowie einen 37 Jahre alten Mann, in unmittelbarer Nähe zum Tatort fest.

Ersten Ermittlungen zufolge soll der 21-Jährige Tatverdächtige die Seitenscheibe eines grauen Audi mit einem Stein eingeschlagen haben. Die Tatverdächtigen sollen sodann ohne Beute geflüchtet sein.

Der 21-Jährige wurde noch im Laufe des Nachmittags dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft wegen der Tat vom 16.04., sowie drei weiterer mutmaßlicher Eigentums- und Vermögensdelikte einen Haftbefehl und ordnete den Vollzug der Untersuchungshaft an. Im Anschluss wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Der 37-jährige Tatverdächtige wurde nach seiner Festnahme und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

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