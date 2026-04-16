Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: +++ 2. Nachtragsmeldung +++ Nach Brand in Containerwohnanlage - Einsatzkräfte finden tote Person

Raunheim (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Nach dem Brand einer Containerwohnanlage im "Schnelser Weg" in der Nacht zum Donnerstag (wir haben berichtet) fanden Einsatzkräfte nach Beendigung der Löscharbeiten bei einer Absuche des Brandorts am Donnerstagnachmittag, gegen 14.00 Uhr, in den Räumlichkeiten eine tote Person. Die Identität des oder der Toten sowie die Todesursache sind bislang nicht bekannt und müssen nun im Rahmen einer Obduktion geklärt werden. Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen.

Die Brandursache ist aktuell noch völlig unklar. Hinweise auf eine Straftat liegen bislang nicht vor. Wer im Zusammenhang mit dem Brand Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des Kommissariats 10 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06142/696-0 in Verbindung zu setzen.

Hinweis an die Medien:

Weitere Auskünfte erteilt ausschließlich die Pressestelle der Staatsanwaltschaft in Darmstadt.

Unsere Bezugsmeldungen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6256464

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6256254

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