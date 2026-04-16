Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Speedmarathon 2026: Bilanz der Polizei Südhessen

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Südhessen (ots)

Die südhessische Polizei zieht nach dem diesjährigen Speedmarathon Bilanz: An insgesamt 36 Messstellen wurden im Zeitraum von 6 bis 22 Uhr mit Unterstützung von 111 Beamtinnen und Beamten sowie Bediensteten der Wachpolizei mehr als 11.500 Fahrzeuge gemessen. Dabei konnten die Ordnungshüter 826 Verstöße feststellen. Dies entspricht einer Beanstandungsquote (Verhältnis von Fahrzeugen, die zu schnell fuhren, im Vergleich zu allen gemessenen Fahrzeugen) von 7,1 Prozent.

Die drei schnellsten Raser wurden auf der Bundesautobahn 67, der Bundesstraße 43 und der Bundesautobahn 659 gemessen.

Auf der Bundesautobahn 67, am Griesheimer Dreieck, wurde ein Fahrzeug mit Heppenheimer Kennzeichen mit einer Höchstgeschwindigkeit von 137 km/h (nach Toleranzabzug) bei erlaubten 80 km/h festgestellt. Dem Fahrer drohen ein Bußgeld von 480 Euro, 2 Punkte in Flensburg sowie ein Monat Fahrverbot.

Auf der B 43, in der Gemarkung Kelsterbach, wurde ein weiteres Fahrzeug mit 113 km/h (nach Toleranzabzug) bei erlaubten 60 km/h gemessen. Hier wird dem Fahrer auch ein Bußgeld von 480 Euro, 2 Punkte in Flensburg sowie ein Monat Fahrverbot auferlegt.

Auf der Bundesautobahn 659 schließlich wurde ein 44-jähriger Mann aus Mannheim mit einer Geschwindigkeit von 147 km/h (nach Toleranzabzug) bei erlaubten 100 km/h gemessen. Für ihn folgt ein Bußgeld von 320 Euro, 2 Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Die Polizei Südhessen dankt ausdrücklich allen Verkehrsteilnehmenden, die sich an die Verkehrsregeln halten und ihre Geschwindigkeit anpassen. Dies trägt nicht nur zur Verkehrssicherheit bei, sondern hilft auch, schwere Unfälle zu vermeiden und letztlich Leben zu retten. Wenn Sie zu schnell fahren, denken Sie immer daran: Geschwindigkeit ist die häufigste Unfallursache bei schweren und tödlichen Unfällen und kann über Leben und Tod entscheiden. Wir wollen, dass alle Verkehrsteilnehmenden sicher ans Ziel kommen.

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