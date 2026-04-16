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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Fahrrad im Visier
Vorläufige Festnahme eines 33-Jährigen

Dieburg (ots)

Ins Visier eines Kriminellen geriet am Mittwochabend (15.4.) gegen 22 Uhr ein in der Straße "Am Bahnhof" angeschlossenes Fahrrad.

Aufmerksame Zeugen bemerkten einen 33-jährigen Tatverdächtigen dabei, wie er sich an dem Vorderrad eines Fahrrads zu schaffen machte und verständigten daraufhin die Polizei. Sofort alarmierte Streifen der Polizei Dieburg konnten den 33-Jährigen noch am Tatort vorläufig festnehmen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen versuchte der Tatverdächtige, der selbst ein Fahrrad mit beschädigtem Vorderrad mitführte, das Vorderrad eines abgestellten Fahrrads zu demontieren. Ob er das Rad für die "Reparatur" des eigenen Fahrrads nutzen wollte, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Der Tatverdächtige, der nach Abschluss der Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt wurde, muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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