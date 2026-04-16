Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: +++Nachtragsmeldung+++ Containerwohnanlage in Vollbrand

Raunheim (ots)

Der Brand der Containerwohnanlage im "Schnelser Weg" in Raunheim hat in der Nacht zum Donnerstag Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei beschäftigt. Mittlerweile konnte das Feuer durch ein Großaufgebot an Einsatzkräften unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Zwölf der in den städtischen Wohncontainern untergebrachten Bewohner, unter anderem Menschen ohne Wohnsitz, konnten am Brandort unversehrt angetroffen werden. Einer der Bewohner wurde leicht verletzt und in einem Krankenhaus behandelt, während die weiteren Personen zwischenzeitlich in einem nahegelegenen Hotel untergebracht wurden. Aktuell liegen keine Hinweise vor, dass sich in dem Brandobjekt weitere Personen befunden haben könnten. Zur Klärung der Brandursache hat das Kriminalkommissariat 10 in Rüsselsheim die Ermittlungen aufgenommen.

Zu dem Brand wurden die Feuerwehren aus Raunheim, Rüsselsheim, Groß-Gerau, Trebur, Nauheim, Ginsheim-Gustavsburg und Bischofsheim alarmiert. Auch zahlreiche Rettungskräfte sowie das THW Rüsselsheim waren im Einsatz. Vier der eingesetzten Feuerwehrleute wurden bei den Löschmaßnahmen verletzt. Ein Feuerwehrmann wurde zur weiteren Behandlung stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Auch zwei Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr wurden durch die Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Für die noch andauernden Aufräumarbeiten ist der "Schnelser Weg" im betroffenen Bereich weiterhin voll gesperrt, daher werden Ortskundige gebeten, den Bereich zu umfahren.

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