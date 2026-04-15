Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Oberzent-Beerfelden: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht gesucht!

Oberzent (ots)

Am Montag (13.04.) zwischen 09:10 Uhr und 09:45 Uhr kam es auf dem öffentlichen Parkplatz in der Straße Seeweg in Beerfelden zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte mutmaßlich einen dort abgestellten schwarzfarbigen Suzuki beim Ein-/Ausparken. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Das unbekannte Fahrzeug entfernte sich vom Unfallort, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation in Erbach (06062/953-0) telefonisch in Verbindung zu setzen.

SB'in Kunkelmann, PK'in

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