Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Messel: "Fahrraddieben keine Chance geben" - Fahrradcodierung

Anmeldung erforderlich

Bild-Infos

Download

Messel (ots)

Neben der richtigen Absicherung des Rades, zu der unter anderem ein widerstandsfähiges Schloss, möglicherweise ein GPS-Tracker und das richtige Abschließen des Fahrrads gehören, stellt die Fahrradcodierung eine wertvolle Ergänzung dar.

Das 3. Polizeirevier Darmstadt lädt in diesem Zuge zu einer Fahrradcodierung ein:

Wann: 19. Mai 2026, 13 bis 15 Uhr

Wo: Rathaus Messel, Kohlweg 15, 64409 Messel

Zur besseren Planung ist eine Voranmeldung erforderlich. Diese wird am 05. und 06.05.2026, jeweils in der Zeit von 9 - 12 Uhr unter der Telefonnummer 06151 / 969-53400 entgegengenommen.

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, wird darum gebeten, bei der Voranmeldung bereits erforderliche Daten zur Person bereit zu halten. Für die Codierung selbst sind ein Identifikationsdokument und ein Eigentumsnachweis notwendig. Zudem wird gebeten, bei E-Bikes oder Pedelecs den Batterie-Schlüssel nicht zu vergessen. Carbon-Räder und Kinderfahrräder sind für die Codierung leider nicht geeignet.

Noch ein wichtiger Hinweis:

Sollten Sie am 19. Mai 2026 zeitlich verhindert sein, können Sie sich auf der Homepage der Polizei Südhessen unter www.polizei.hessen.de regelmäßig über weitere Termine in und um Ihre Region informieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell