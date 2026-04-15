Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Polizei kontrolliert E-Scooter und Fahrräder

Babenhausen (ots)

Am Dienstagnachmittag (14.4.) führten Beamtinnen und Beamte der Polizei Dieburg zusammen mit der Stadtpolizei Babenhausen Kontrollen im Stadtgebiet durch. Schwerpunkt des Einsatzes war die Kontrolle von E-Scootern und Fahrrädern.

Neben der Ahndung von erkannten Verstößen ging es den Einsatzkräften auch darum, über Verkehrsregeln aufzuklären und das Bewusstsein für gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr zu stärken.

Zwischen 13 und 16 Uhr konnten die Ordnungshüter 55 E-Scooter und Fahrräder überprüfen. Deutlich über die Hälfte der Zweiräder waren hierbei verbotswidrig auf dem Gehweg unterwegs.

Bei fünf E-Scootern untersagten die Polizeikräfte die Weiterfahrt, da die Fahrerinnen und Fahrer nicht das erforderliche Mindestalter von 14 Jahren erreicht hatten.

Zudem waren an drei E-Scootern keine gültigen Versicherungsplaketten angebracht. Die Ordnungshüter stellten die Zweiräder zunächst sicher. Ob ein gültiger Versicherungsschutz vorliegt, muss nun geklärt werden.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang an alle Verkehrsteilnehmer, besonders aufmerksam und rücksichtsvoll zu sein. Jeder sollte Verantwortung für sich und andere übernehmen und so gemeinsam für einen sicheren Straßenverkehr sorgen.

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